Эксперты столичного ДИТ примут участие в Российском интернет-форуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты столичного департамента информационных технологий (ДИТ) примут участие в 29-м Российском интернет-форуме (РИФ). Мероприятие пройдет с 24 по 26 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Форум соберет экспертов IT-отрасли, в том числе топ-менеджеров, специалистов компаний в сфере электронной коммерции, медиа, геймдева и других. Эксперты ДИТ поделятся опытом столицы в сфере цифровых технологий и кибербезопасности.

Участников мероприятия ждут выступления лидеров отрасли, лекции и мастер-классы. Кроме того, программа форума включает сессии, посвященные росту креативных индустрий, инновационным подходам в урбанистике и развитию умных городов.

Как отметили в пресс-службе департамента, в Москве ежегодно реализуются более 300 цифровых проектов. Они помогают делать жизнь горожан еще более безопасной и комфортной.

"РИФ – это отличная возможность коммуникации с представителями отрасли в неформальной обстановке, обмена опытом и обсуждения стратегических задач, стоящих перед IT-сообществом", – говорится в сообщении.

В четверг, 25 сентября, в сессии "Лидеры опенсорса: зачем компании делятся своими разработками бесплатно и как это развивает IT-рынок" примет участие замруководителя столичного ДИТ Алексей Анисимов. Слушатели узнают о московской экосистеме облачных инструментов для совместной разработки и сопровождения программного обеспечения Mos.Hub, а также о технологической платформе Mos.Tech.

В этот же день начальник отдела развития решений разработки ДИТ Илья Мочалов расскажет о том, как Mos.Hub используется для организации и автоматизации процессов безопасной разработки, развития ПО и решений с открытым исходным кодом.

Отмечается, что все компоненты Mos.Hub размещены в городском центре обработки данных и находятся под надежной защитой. На платформе работают уже более 25 тысяч человек со всей России, которые создали свыше 30 тысяч проектов.

В пятницу, 26 сентября, участников форума ждет сессия Альянса по защите детей в цифровой среде "Цифровая безопасность: как достучаться до подростка?". О методиках воздействия на подростков в Сети расскажет руководитель проекта "Перезвони сам" ДИТ Валентина Шилина.

Главными темами РИФ станут "Право на будущее" и "Национальный код Рунета". В центре программы форума – кейсы и стратегии, полезные бизнесу, а также передовые наработки госструктур.

Кроме того, москвичам 1 октября расскажут о технологиях и автоматизации в туризме – в столице пройдет встреча "Туриндустрия Москвы: технологии на службу бизнеса". Участники получат практические советы и новые партнерства.

Также на мероприятии гости узнают, какие цифровые решения доступны в экосистеме "Russpass. Бизнес", как ИИ упрощает бронирование.