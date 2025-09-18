Подразделение по вопросам информтехнологий, связи и защиты информации появится в СК РФ

Фото: depositphotos/irinabal18

Подразделение по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации появится в Следственном комитете (СК) РФ, его будет курировать глава Главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов, сообщает пресс-служба СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин в ходе тематического оперативного совещания подчеркнул, что цифровая трансформация должна быть направлена в первую очередь на повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, а также на оптимизацию управленческих процессов и качественное взаимодействие с гражданами.

Поэтому с учетом значительного объема задач по цифровизации СК Бастрыкин решил создать отдельное подразделение. Также по итогам совещания председатель СК РФ дал конкретные поручения, связанные с дальнейшей реализацией мероприятий.

Ранее в МВД рассказывали, что доксинг, то есть незаконный сбор и распространение личных данных для шантажа, стал распространенной киберугрозой, с которой сталкиваются тысячи пользователей по всему миру.

Только за одну неделю администрация мессенджера Telegram выявила сотни обращений и заблокировала множество аккаунтов, которые занимались доксингом. Также эта угроза опасна тем, что инициаторами или координаторами становятся госструктуры или аффилированные с ними организации.

