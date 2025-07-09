Блогер испытал 17-летнюю видеокарту Radeon HD 4830 в современных играх

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Блогер с YouTube-канала Zax Game Inn проверил в современных играх видеокарту AMD Radeon HD 4830, выпущенную в 2008 году. Результаты показали, что 17-летний видеоускоритель способен запускать многие популярные проекты, пишет "Газета.ру".

В рамках эксперимента себя хорошо показала игра Assassin's Creed Odyssey, вышедшая в 2018 году. На низких настройках графики и при разрешении в 720p удалось достичь 50 кадров в секунду. При этом в одной из самых требовательных компьютерных ролевых игр Baldur's Gate 3 2023 года выпуска видеокарта показала 43 кадра при разрешении 1080p.

Ютубер также протестировал GTA V (вышла на ПК в 2015 году) и киберспортивную Dota 2 (2013 год), получив результат в 54 и 73 кадра в секунду соответственно. Но в PUBG (2017 года) и в Forza Horizon 5 (2021 года) видеокарта показала производительность на грани или даже ниже играбельного уровня.

Шутер Counter-Strike 2 (2023 год) показал в среднем 28 кадров в секунду при низких настройках. Обеспечить комфортную игру при таких условиях невозможно. При этом устаревшая версия игры 2012 года, Global Offensive, показала 122 кадра в секунду.

Ранее журналисты предположили, что игровая консоль PlayStation 6 может появиться на рынке не раньше 2027 года. Такие выводы СМИ сделали, основываясь на интервью генерального архитектора PlayStation Марка Церни.

Он говорил о намерении компании представить в 2026 году обновление для PlayStation 5 Pro с поддержкой технологии AMD FSR 4. Постепенное внедрение новых функций стало частью подготовки к следующему поколению консолей PlayStation, указывал он.

