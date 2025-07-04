Insider Gaming: GTA V разрешат в Саудовской Аравии после запрета в 2018 году

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Видеоигра Grand Theft Auto (GTA) V станет доступна для покупки в Саудовской Аравии, сообщает портал Insider Gaming со ссылкой на свой источник.

GTA V вышла на игровых консолях Xbox 360 и PlayStation 3 в 2013 году, но уже в 2018-м ее запретили в Саудовской Аравии из-за сцен насилия, употребления запрещенных веществ и моментов сексуального характера.

По данным источника портала, игра может вернуться в продажу в июле 2025 года, но приобрести ее смогут только пользователи старше 21 года. Автор статьи посчитал, что возвращение игры говорит о смягчении политики официального Эр-Рияда по отношению к цифровому контенту.

Ранее компания-разработчик Rockstar Games перенесла дату выпуска шестой части GTA. Новая дата релиза обозначена на 26 мая 2026 года. Это стало причиной падения акций компании Take-Two Interactive, которой принадлежит Rockstar Games.

