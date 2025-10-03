Шесть детских игровых зон появятся в парке "Сокольники"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Шесть тематических игровых зон для детей разных возрастов появятся в парке "Сокольники", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году продолжаем работы в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации территории парка "Сокольники" на востоке столицы", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Парк является одним из популярных мест отдыха, поэтому перед столичными властями стоит задача создать комфортное пространство для детей и взрослых, где можно гулять, заниматься спортом и отдыхать, отметил заммэра.

Игровые зоны разместят в центре "Сокольников", от главного входа до Митьковского проезда. Главной площадкой станет зона "Звездочеты". Остальные комплексы получили названия "Маршрут", "Панда-парк", "Воздушный змей", "Симфония" и "Канатная дорога".

Игровая зона "Звездочеты" получила свое название в честь соседней обсерватории. Здесь появится комплекс из пяти "гнезд", которые разместят на разной высоте и соединят металлическими сетчатыми переходами, а также игровой элемент "Плутон", навес с пианино и большая песочница.

На площадке "Маршрут" установят качели, гамаки, балансиры, горки, сети и тоннель для лазания, а на месте "Панда-парка" разместят башню, лабиринт и переход из канатов. Кроме того, там появятся батуты, качели и археологическая песочница.

На локации "Воздушный змей" разместят оборудование в том числе для детей с ограниченными возможностями. Например, там появится инклюзивный комплекс с двумя башнями, горкой и канатными сетями. Здесь же будут размещены карусели и качели-балансир, на которые можно будет заехать в коляске.

Зона "Симфония" будет создана рядом с концертной площадкой "Эстрада Шаляпина". Специалисты установят комплекс из башен, мостов-переходов, горок и интерактивных панелей, а также песочный дворик, качели, карусель и качалки. В игровую зону "Канатная дорога" войдут канатный комплекс, качалка, балансир и карусель.

Ранее современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы. Например, во дворе дома № 31 на Бескудниковском бульваре дети могут показывать спектакли театра теней, а на улице Искры в Бабушкинском районе – зашифровывать послание при помощи азбуки Морзе.

