Более 110 пар выбрали для регистрации брака площадки "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

114 пар выбрали для регистрации брака площадки городского проекта "Лето в Москве", которые впервые были открыты для проведения церемоний. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Для пар было доступно пять локаций, наибольшее количество церемоний бракосочетания прошло на Тверской площади", – поделилась она.

Также молодожены могли воспользоваться площадками на Страстном и Тверском бульварах, Манежной и Болотной площадях. Еще одна зона для торжественных церемоний, расположенная на воде на Патриарших прудах, завершила свою работу накануне Дня города. Специальным гостем площадки в рамках спецпроекта "Театральный бульвар. Послесловие" стал актер Гоша Куценко.

Для комфорта молодых пар на пространствах "Лета в Москве" на Болотной и Манежной площадях специально огораживали зону для бракосочетания, а на Тверской площади регистрации брака проводили до открытия локации для посетителей.

Все площадки имели навесы, а в случае непогоды молодоженам и их гостям предлагали зонты. Всего в Москве для проведения торжественных церемоний доступны свыше 60 зон, включая дворцы бракосочетания, музеи, усадьбы, рестораны и станцию метро "Маяковская". Определиться с локацией поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru.

За прошедшее лето свои отношения официально зарегистрировали почти 36 тысяч столичных пар. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет, а самым популярным месяцем для церемоний оказался август – его выбрали более 13 тысяч молодоженов. Впервые с 2017 года июль избрали для регистрации свыше 12 тысяч новобрачных.

