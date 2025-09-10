Почти 36 тысяч пар зарегистрировали брак летом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 36 тысяч пар зарегистрировали свои отношения летом в столице, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она назвала данный показатель рекордным за последние 10 лет. Самым популярным месяцем для бракосочетания стал август – его выбрали более 13 тысяч пар. При этом впервые с 2017 года июль выбрали для регистрации свыше 12 тысяч новобрачных.

Кроме того, каждая пятая пара летом 2025 года отдала предпочтение площадкам проекта "Новые адреса счастья", а половина – дворцам бракосочетания. По словам Раковой, востребованными до сих пор остаются Дворцы бракосочетания № 4 и 1, а также Шипиловский дворец бракосочетания.

Еще свыше 7 тысяч пар выбрали для своего торжества нестандартные выездные площадки, например ресторан Birds в башне "Око", особняк Спиридонова и Оперный дом музея-заповедника "Царицыно".

Помимо этого, впервые в этом году регистрации брака проводились на площадках проекта "Лето в Москве". Парам предлагалось выбрать одну из пяти локаций, которые располагались на Манежной, Тверской и Болотной площадях, а также на Тверском и Страстном бульварах.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития также назвала самые популярные даты для свадеб, которые были выбраны этим летом. В частности, 25 июля было зарегистрировано 1 144 пары, 8 августа – свыше тысячи семей, а 7 июня – около 800 молодоженов.

Вместе с тем пары ярко отпраздновали в Москве День семьи, любви и верности. В частности, в этот день состоялась масштабная регистрация 151 брака (всего за 8 и 9 августа поженились 206 пар) в рамках II Всероссийского свадебного фестиваля.

Для торжественной церемонии в столице доступны более 60 площадок, в том числе дворцы бракосочетаний, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны. Выбрать локацию поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Осенью 2025 года брак планируют зарегистрировать более 19 тысяч пар. Многие собираются сыграть свадьбу в сентябре. Самой популярной датой будет 25 сентября. Ее выбрали свыше 900 молодоженов.

