Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 23:00

Общество

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

Роскачество выявило проблемы у 17 брендов спортивного протеина

"Новости дня": Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации по гриппу в Москве

"Московский патруль": в России ввели обязательную маркировку пчел

"Миллион вопросов": юрист рассказал о земельных спорах

Самым холодным днем недели в Москве станет 19 сентября

Пума, изъятая из московской квартиры, адаптировалась в зоопарке

Дожди ожидаются в Москве 19 сентября

Дни Минска начались в Москве

Телезрители Москвы 24 рассказали, какие зумерские слова они знают

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год. За это время участницы родили 400 детей, а еще более 8 тысяч женщин готовятся к материнству. На всем пути москвичек сопровождают врачи, медсестры и акушерки.

Например, центр женского здоровья на Перервинском бульваре открылся в ноябре прошлого года и объединил 12 женских консультаций. Акушерско-гинекологическая помощь оказывается по новому стандарту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинагородвидеоЕкатерина КузнеченковаМария Антропова