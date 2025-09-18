Похолодание до 10 градусов придет в Москву на следующей неделе

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На следующей неделе в Московском регионе ожидается резкий переход к осенней погоде, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в ближайшие дни произойдет относительное понижение температуры. В воскресенье, 21 сентября, она начнет повышаться и в начале следующей недели составит 22–24 градуса.

"То есть всплеск температуры достаточно нетипичный для этих дат сентября", – подчеркнул специалист.

Однако после этого в столице вновь начнет холодать, предупредил Шувалов. Уже 24 сентября температура опустится до 15 градусов. К 26-му числу, согласно прогностическим моделям, дневная температура не поднимется выше 10 градусов.

"Это резкий переход. И это похолодание будет сопровождаться сильным ветром", – добавил собеседник издания.

Он также отметил, что вместе с похолоданием ожидаются дожди, но пока рано оценивать их интенсивность.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд назвал необычном то, что в столице в первой половине сентября не было осадков. Однако он напомнил, что дожди шли в июле и августе, благодаря чему почва была увлажнена. Это позволило проводить посевные работы в центре Европейской России в штатном режиме.