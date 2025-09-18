Дождь ожидается в Москве "после 20-дневной засухи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшой дождь прогнозируется в Москве вечером в четверг, 18 сентября, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит 17–19 градусов.

"И лишь поздним вечером, ближе к полуночи, с приближением атмосферного фронта окклюзии, после 20-дневной засухи брызнет небольшой дождь, который сейчас накрыл отдельные районы Брянщины, Смоленщины, Тверской и Калужской областей", – написал синоптик.

Он уточнил, что такого длительного периода без дождей в начале осени не было никогда за почти 1,5-вековую историю метеонаблюдений.

Первый снег может выпасть в столичном регионе уже в начале октября, заявил ранее метеоролог Александр Ильин. Он напомнил, что снегопад в середине месяца уже был в Якутии, Тыве и Красноярском крае.

В конце сентября снег может выпасть в европейской части страны и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.