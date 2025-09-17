Синоптик Позднякова: тепло еще вернется в Москву после похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тепло вернется в столичный регион после похолодания, которое ожидается в четверг, 18 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, некоторое время в регионе ожидается облачная погода, из-за чего днем будет холоднее, чем во вторник, 16 сентября. При этом в среду, 17-го числа, а также на следующий день на большей части территории Москвы и области не прогнозируется существенных осадков.

В пятницу, 19 сентября, в столичном регионе возможен небольшой дождь, который будет идти до утра следующего дня.

"Четверг и пятница будут менее теплыми, но нельзя сказать, что холодными. По ночам температура воздуха в Москве ожидается в пределах 8–10 градусов. Дневная в четверг – 18–20 градусов, в пятницу – 17–19 градусов", – заявила Позднякова, добавив, что такая погода будет соответствовать норме.

Как заявила синоптик, в выходные существенных осадков не ожидается, а в понедельник, 22-го числа, их вообще не будет.

Метеоролог также рассказала о теплой порции воздуха, которая надвигается на столичный регион. В результате воздух 21 и 22 сентября прогреется до 22 градусов. По словам Поздняковой, эти показатели выше нормы.

"Волна относительно прохладной погоды надолго не задержится, и тепло вернется", – заключила синоптик.

Вторник, 16 сентября, стал самым теплым днем с начала месяца в Москве. Воздух прогрелся до 23,3 градуса. Этот показатель соответствует июльской погоде. Скоро наступит золотая осень, и в городе похолодает. Это произойдет со среды, 24 сентября. Такая погода продлится до 14 октября.

