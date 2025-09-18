Форма поиска по сайту

18 сентября, 11:30

Общество

В Подмосковье стартовала программа по перевоспитанию для зумеров

В Подмосковье стартовала необычная программа для зумеров. В деревне Бабенки запустили недельный тур по перевоспитанию молодежи от 14 до 25 лет.

Вместо привычных гаджетов участников ждут колка дров, инструктаж по пользованию колодцем, работа на огороде и другие практические навыки. Подъем в 06:00. В качестве досуга организаторы предлагают прогулки по лесу и наблюдение за звездным небом.

По мнению экспертов, популярность подобных туров среди молодежи растет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

