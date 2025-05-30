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30 мая, 08:00

Шоу-бизнес

В Сети появились версии о "контрактах с дьяволом" у западных и российских артистов

В Сети появились версии о "контрактах с дьяволом" у западных и российских артистов

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В соцсетях и эзотерических кругах набирают популярность обсуждения о знаменитостях, которые якобы заключили сделку с дьяволом. В неофициальный список входят Ольга Бузова, Леди Гага, Бейонсе, Джей Зи и Кэтти Перри – все из-за их стремительного карьерного роста и неординарного поведения.

Экстрасенсы и конспирологи утверждают, что такие контракты заключаются через особые ритуалы. Некоторые инфлюенсеры ссылаются на жесты, образы и даже прямые признания артистов. Отдельные публичные фигуры сами рассказывали о "сущностях" и "духовных помощниках", сопровождающих их в жизни.

Подробнее – в программе Москва 24.

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