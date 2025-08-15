Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 12:46

Экономика

Сеть ресторанов Subway сменила название на Subjoy

Фото: subway.ru

Рестораны быстрого питания Subway проводят ребрендинг. Теперь сеть фастфуда будет называться Subjoy. Изменения коснутся 140 заведений по всей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Помимо названия, бренд поменяет логотип и позиционирование. Изменения будут идти в несколько этапов. Обновление фирменного стиля произойдет во всех ресторанах в ближайший месяц. Смена вывески в 100 заведениях закончится 30 сентября. Все остальные изменения произойдут до конца этого года.

"Слово joy в названии нового бренда Subjoy ассоциируется с удовольствием, радостью и эмоциями, которые каждый получает от любимого саба. А новая суть бренда звучит так – "всегда хорошая идея", так как сэндвич со свежими овощами и кастомизированной начинкой – хорошая идея в любой ситуации", – сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что американская компания Kodak, которая производит фотоматериалы, может закрыться. Организация предупредила своих инвесторов об отсутствии свободных денег на погашение долгов.

Более 1 500 предпринимателей обменялись опытом на Болотной площади в Москве

