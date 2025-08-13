CNN: производитель фотопленки Kodak близок к закрытию своего бизнеса

Фото: 123RF/anborvl

Американская компания Kodak, которая производит фотоматериалы, предупредила инвесторов о возможном закрытии, сообщает телеканал CNN.

В последнем отчете компании отмечается отсутствие источников финансирования и свободных средств для оплаты долгов на сумму 500 миллионов долларов.

50 лет назад фотопленки от Kodak покупали 90% фотолюбителей в Америке, а фотоаппараты – 85%. А в 2012 году компания объявила о банкротстве, так как совокупный долг Kodak достигал 6,75 миллиарда долларов, сообщает CNN.

В 2020 году было принято решение возобновить работу и акции компании выросли в 12 раз, но произошел скандал, касающийся нарушения закона об инсайдерской торговле, который нанес сильный ущерб.

Эксперты считают, что крах случился, потому что компания не обратила внимание на стремительное развитие цифровой фотографии и продолжила инвестировать средства в пленочные фотоаппараты.

Ранее компания Tesla приняла решение выплатить гендиректору Илону Маску премию в размере почти 30 миллионов долларов. Однако решение будет исполнено, если бизнесмен продолжит руководить компанией в ближайшие несколько лет.