Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 18 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь прогнозируются в Москве в четверг, 18 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 9 градусов, по области – до 6.

По словам синоптиков, тепло вернется в столичный регион после похолодания, которое ожидается 18 сентября. К примеру, 21 и 22 сентября воздух прогреется до 22 градусов – эти показатели выше нормы.

Первый снег ожидает жителей Московского региона уже в начале октября. Синоптики отмечают, что снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края.

В конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.