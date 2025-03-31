Психолог Карманова: можно выбирать любимых продавцов на маркетплейсах, чтобы снизить траты

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Психолог Мадина Карманова посоветовала выбирать на маркетплейсах любимых продавцов и подписываться на них, чтобы не заниматься бесцельным изучением ассортимента и сократить расходы. Об этом сообщает aif.ru.

По словам специалиста, функционалом подписки на продавца на маркетплейсах многие пренебрегают, хотя это также помогает получать информацию о новинках и акциях любимых брендов. Кроме того, благодаря этому человек, скорее всего, не увидит ненужные ему товары.

Помимо этого, Карманова посоветовала не использовать общие запросы при поиске конкретной вещи. Например, если человек хочет купить рюкзак, то в поисковой строке лучше уточнить характеристики желаемой покупки.

"С конкретной моделью или брендом можно определиться еще перед покупкой – например, посмотреть подборки в СМИ или у блогеров. Это поможет заранее выбрать оптимальный вариант и избежать спонтанных решений", – добавила психолог.

Она также рекомендовала переходить на страницу магазина, если в ленте рекомендаций попался привлекательный товар. По словам специалиста, магазины специализируются на определенных категориях, поэтому при изучении профиля конкретного бренда снижается риск спонтанных покупок.

Вместе с тем Карманова посоветовала добавлять понравившиеся товары не в корзину, а в избранные. Если соблюдать небольшую паузу перед покупкой, можно будет пересмотреть "отложенные" вещи и точно определиться, стоит ее приобретать или нет, считает психолог.

Она отметила, что шопинг на маркетплейсах сделал жизнь людей проще. К тому же он порой помогает справиться со стрессом, пережить трудный период в жизни или избежать чего-то. Однако если покупки в интернете отнимают значительное количество времени, то человеку стоит найти хобби.

Карманова обратила внимание, что спонтанные покупки дают лишь кратковременный эффект, однако решить проблему они не способны.

"Многие пытаются решить проблему радикально. Например, удаляют приложения с телефона, ставят себе запреты на покупку новых вещей на какой-то период", – рассказала психолог и добавила, что эти способы не эффективны и могут привести к еще большей проблеме.

Если человек понял, что у него появилась зависимость от шопинга в интернете, то ему стоит обратиться к психологу, отметила специалист.

Психолог Галина Ткаченко ранее объяснила, что основная проблема шопоголизма заключается в том, что человек тратит много денег на ненужные вещи. При этом существует "синдром отмены": когда заканчиваются средства, появляются раздражительность, агрессия, головные боли и повышенное давление.

Чтобы избежать такой проблемы или справиться с ней, специалист посоветовала проводить больше времени с друзьями и семьей, найти хобби и заняться спортом.