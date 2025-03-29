Маркетплейсы используют динамичное ценообразование для разных покупателей

Пользователи обнаружили манипуляции с ценами на маркетплейсах – один и тот же товар может иметь разную стоимость в зависимости от аккаунта покупателя. Разница иногда достигает нескольких тысяч рублей.

Эксперты называют это динамичным ценообразованием – новые покупатели часто получают более выгодные условия, чем постоянные клиенты. Разница обычно составляет 3–10%. Специалисты рекомендуют перед покупкой сравнивать цены не только на разных площадках, но и через различные аккаунты.

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