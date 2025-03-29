Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 08:15

Экономика

Маркетплейсы используют динамичное ценообразование для разных покупателей

Маркетплейсы используют динамичное ценообразование для разных покупателей

Центробанк заявил о замедлении инфляции в России

В России вступили в силу новые правила для карт подростков

"Деньги 24": элитное жилье быстрее всего в мире дорожает в Москве и Петербурге

Российское подразделение Samsung начало набирать сотрудников в Московском регионе

Компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность вернуться на российский рынок

Москвичи стали ограничивать себя в кофе из-за высоких цен

В Москве готовят к открытию новый фармацевтический завод

Эксперты рассказали, от чего зависит цена товаров на маркетплейсах для разных покупателей

LG и Samsung рассматривают возможность вернуться на российский рынок

Пользователи обнаружили манипуляции с ценами на маркетплейсах – один и тот же товар может иметь разную стоимость в зависимости от аккаунта покупателя. Разница иногда достигает нескольких тысяч рублей.

Эксперты называют это динамичным ценообразованием – новые покупатели часто получают более выгодные условия, чем постоянные клиенты. Разница обычно составляет 3–10%. Специалисты рекомендуют перед покупкой сравнивать цены не только на разных площадках, но и через различные аккаунты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикабизнесобществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика