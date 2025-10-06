Врачи извлекли аквариумный камень из носа трехлетнего ребенка в Подмосковье

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи клинико-диагностического центра "Ромашка" извлекли аквариумный камень из носа трехлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мама девочки пыталась сама достать камень из носа ребенка, но протолкнула его глубже, поэтому без помощи врачей не обошлось. Инородный предмет был извлечен при помощи эндоскопического крючка.

"Вся процедура заняла не более пяти минут и прошла без осложнений", – рассказал врач-оториноларинголог Роман Удод.

Серьезных повреждений камень не нанес, поэтому сразу после процедуры девочка с мамой отправились домой.

Подобные ситуации очень опасны, так как при вдохе инородный предмет может сместиться в бронхи или трахею. В этом случае будет необходимо хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи достали пулю из сердца подростка. Ранение из пневматического ружья 16-летний юноша получил в ходе игры с друзьями. Была успешно проведена малоинвазивная операция.

