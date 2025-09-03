Подмосковные врачи помогли женщине, поранившей глаз осколком бутылки шампанского

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Красногорской больницы спасли зрение женщине, которой в глаз попал осколок от бутылки шампанского. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Бутылка лопнула, и попавший в глаз осколок разрезал глазное яблоко. Медики отметили, что глубокий и неровный порез представлял серьезную угрозу для пациентки. В частности, существовал риск полной потери глаза.

Заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан рассказал, что врачи на протяжении 1,5 часа зашивали рану, восстанавливая целостность глазного яблока. Это была сложная и кропотливая работа.

"Благодаря своевременному и профессиональному лечению удалось избежать наихудшего сценария. Зрение женщины было спасено. Она уже выписана", – подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что к различным травмам, включая инфекции, воспаления, повреждения роговицы и прочему, может привести малейшая соринка или ветка. При попадании в глаз инородного тела необходимо обратиться за помощью.

