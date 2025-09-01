Московские врачи провели трансплантацию сердца пациенту после пневмонии

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Сотрудники городской клинической больницы (ГКБ) имени В. М. Буянова и Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова провели успешную трансплантацию сердца мужчине, перенесшему бактериальную пневмонию. Об этом рассказали в пресс-службе московского Депздрава.

Уточняется, что молодой мужчина поступил в реанимацию ГКБ. Пациент жаловался на сильные отеки, нарушение дыхания и одышку. Медики выяснили, что его сердце с трудом перекачивало кровь, а состояние больного быстро ухудшалось. Также было установлено, что ранее мужчина перенес бактериальную пневмонию, которая вызвала серьезные осложнения.

Врачи решили, что единственным выходом в данной ситуации могла стать трансплантация сердца. Специалисты воспользовались возможностями телемедицины и оперативно связались с сотрудниками НМИЦ имени академика Шумакова.

Трансплантация состоялась через несколько дней. В ходе операции медики использовали аппарат искусственного кровообращения, который снабжал организм пациента кровью за счет внешнего насоса, пока сердце не участвовало в кровотоке. На сегодняшний день мужчина выписан домой.

