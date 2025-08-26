26 августа, 11:53Общество
Московские врачи извлекли из глаза женщины ветку дерева
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
Московские врачи извлекли из глаза женщины ветку дерева. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
"Во время прогулки в лесу женщина случайно наткнулась на ветку дерева. Ситуация выглядит страшной, однако пациентке повезло: глазное яблоко в целостности, зрение не пострадало. Компьютерная томография глазницы подтвердила, что ветка повредила лишь мягкие ткани верхнего века", – говорится в сообщении.
Уточняется, что медицинские работники быстро извлекли посторонний предмет, провели тщательную обработку раны и отпустили пациентку домой под амбулаторное наблюдение.
Ранее московские медики спасли новорожденного с тяжелым пороком развития, при котором пищевод не соединяется с желудком, что делает невозможным питание и угрожает жизни. После хирургического вмешательства малыш временно находился на искусственной вентиляции легких и питался через зонд. Спустя три недели новорожденный полностью восстановился, а в настоящий момент его выписали из больницы.
