Московские врачи прооперировали 1,5-летнего ребенка с деформацией черепа

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой провели успешную операцию 1,5-летнему мальчику с деформацией черепа. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали в ведомстве, юный пациент попал в медучреждение после приема. На нем мать пожаловалась на изменения во внешности ребенка. В частности, лицо и голова мальчика начали деформироваться.

В результате у него диагностировали краниосиностоз – тригоноцефалию. Это редкий врожденный дефект, связанный с ранним закрытием метопического шва черепа, пояснили в Депздраве.

"Преждевременное закрытие метопического шва ограничивает нормальный рост лобных костей, приводя к деформации черепа в форме "киля корабля", – поясняется в сообщении.

Длительность операции по ремоделированию лицевых костей составила шесть часов. За это время хирурги провели пластику костных дефектов и зафиксировали черепные кости с помощью титановых пластин и винтов.

"Послеоперационный период протекал гладко, мальчик был в реанимации и на интенсивной терапии. После семи дней восстановления после операции пациент смог ходить самостоятельно", – подчеркнули в ведомстве.

Благодаря слаженной работе врачей и специалистов в настоящее время внешность ребенка неотличима от сверстников, а его развитие соответствует норме, заключили в Депздраве.

Ранее московские врачи спасли 3-летнего мальчика, который едва не умер из-за попкорна. Ребенок поступил с кашлем, высокой температурой, одышкой и слабостью. Рентген выявил затемнение левого легкого и инородное тело – разбухший попкорн в бронхе.

Бронхоскопия позволила удалить зерно и гнойную мокроту. Через десять дней мальчика выписали.