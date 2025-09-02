02 сентября, 12:06Город
Московские врачи помогли мужчине избавиться от высокого голоса
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
Московские врачи помогли мужчине, у которого после подросткового периода остался слишком высокий голос. Это мешало ему чувствовать себя уверенно и строить карьеру.
По данным столичного Депздрава, пациент обратился со своей проблемой в больницу № 52. Врачи диагностировали у него мутационный фальцет – состояние, при котором у мужчин после полового созревания сохраняется высокий голос.
"У мужчины сохранился высокий голос <...> из-за психологической неготовности голоса к изменению тембра, когда "ломка голоса" не произошла. Без лечения проблема может сохраняться всю жизнь", – поясняется в сообщении.
Специалисты провели пациенту териопластику третьего типа, после чего его голос стал ниже почти в 1,5 раза – с 141,4 до 88,2 герца.
"В ходе операции на щитовидном хряще, к которому "прикреплены" голосовые складки, изменяется его конфигурация, голосовые складки расслабляются, это позволяет им впоследствии вибрировать на более низкой частоте, а пациенту говорить низким голосом", – уточнила ЛОР-врач Лилия Будейкина.
В настоящее время мужчина начал говорить уверенно.
Ранее сотрудники Буяновской больницы и НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова провели трансплантацию сердца пациенту, который перенес бактериальную пневмонию.
Мужчина жаловался на сильные отеки, нарушение дыхания и одышку. Его сердце с трудом перекачивало кровь, а состояние быстро ухудшалось. В ходе хирургического вмешательства врачи использовали аппарат искусственного кровообращения. После успешного лечения мужчину выписали домой.
