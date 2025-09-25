Собянин рассказал, как администраторы центров госуслуг помогают в медучреждениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Администраторы центров госуслуг "Мои документы" теперь помогают в приемных отделениях детских городских клинических больниц (ДГКБ), сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что сотрудники МФЦ работают в медучреждениях с 2020 года. В настоящее время там оказывают помощь уже более 2,5 тысячи таких администраторов.

В 2025 году свыше 100 работников центров госуслуг впервые вышли в ДГКБ № 9 имени Сперанского, ДГКБ святого Владимира, ДГКБ имени Филатова, ДГКБ имени Башляевой, Морозовскую ДГКБ и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они создают для юных пациентов и их родителей атмосферу заботы и внимания, подчеркнул градоначальник.

В поликлиниках и центрах онкопомощи администраторы МФЦ встречают пациентов, оказывают помощь в записи к врачу и поиске нужного кабинета, оформляют электронную медкарту и решают немедицинские вопросы посетителей.

Во флагманах и приемных отделениях больниц они регистрируют пациентов, консультируют сопровождающих и организовывают их встречи с врачами, помогают в нестандартных ситуациях, а также проводят экскурсии в медучреждениях перед их открытием, добавил Собянин.

По словам главы города, каждый администратор обязательно проходит спецподготовку в образовательном центре "Академия искреннего сервиса" и стажировку в МФЦ.

Ранее в Москве открылись центры женского здоровья в больницах имени Юдина и Вересаева. Всего в столице 13 центров, которые работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В них женщины могут пройти диагностику и лечение, а также подготовиться к родам.