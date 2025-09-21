Форма поиска по сайту

21 сентября, 23:30

Общество

В Сеченовском университете раскрыли новые осложнения после коронавируса

В Сеченовском университете сообщили, что осложнения после коронавирусной инфекции COVID-19 могут возникнуть у любого человека. Российские ученые первыми раскрыли причины остеонекроза костей, который развивается после болезни.

По данным ортопедов, число пациентов с поражением бедренной кости выросло среди людей 20–30 лет. Болезнь сопровождается сильными болями и потерей подвижности, в тяжелых случаях требуется установка протеза.

