В Сеченовском университете раскрыли новые осложнения после коронавируса

В Сеченовском университете сообщили, что осложнения после коронавирусной инфекции COVID-19 могут возникнуть у любого человека. Российские ученые первыми раскрыли причины остеонекроза костей, который развивается после болезни.

По данным ортопедов, число пациентов с поражением бедренной кости выросло среди людей 20–30 лет. Болезнь сопровождается сильными болями и потерей подвижности, в тяжелых случаях требуется установка протеза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.