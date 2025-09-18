Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 12:15

Общество

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

"Интервью": Александр Добровинский – о громких делах

"Сделано в Москве": ZEN HOME

"Доктор 24": врач рассказала, чем могут помочь тейпы

В Подмосковье стартовала программа по перевоспитанию для зумеров

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 сентября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 18 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 39% 18 сентября

Эксперты рассказали, в какое время суток москвичи тратят больше денег

Владельцы салонов оптики рассказали, почему выбрали провокационные названия для брендов

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год. За это время участницы родили 400 детей, а еще более 8 тысяч женщин готовятся к материнству. На всем пути москвичек сопровождают врачи, медсестры и акушерки.

Центр женского здоровья на Перервинском бульваре открылся в ноябре прошлого года и объединил 12 женских консультаций. Акушерско-гинекологическая помощь оказывается здесь по новому стандарту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовМария Антропова