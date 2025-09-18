Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год. За это время участницы родили 400 детей, а еще более 8 тысяч женщин готовятся к материнству. На всем пути москвичек сопровождают врачи, медсестры и акушерки.

Центр женского здоровья на Перервинском бульваре открылся в ноябре прошлого года и объединил 12 женских консультаций. Акушерско-гинекологическая помощь оказывается здесь по новому стандарту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.