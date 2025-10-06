Форма поиска по сайту

06 октября, 14:30

Город

В Москве впервые применили новый метод лечения при сильной деформации позвоночника

В Москве впервые применили новый метод лечения для сохранения подвижности позвоночника при сильной деформации, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пациентом с такой проблемой оказался подросток. Искривление у него сопровождалось трудностями с дыханием и работой внутренних органов.

Медики впервые использовали гибкую конструкцию для сохранения подвижности позвоночника. Операцию провели врачи Детской городской клинической больницы святого Владимира совместно со специалистами исследовательского центра имени Н. Н. Приорова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

