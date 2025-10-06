В Москве впервые применили новый метод лечения при сильной деформации позвоночника

В Москве впервые применили новый метод лечения для сохранения подвижности позвоночника при сильной деформации, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пациентом с такой проблемой оказался подросток. Искривление у него сопровождалось трудностями с дыханием и работой внутренних органов.

Медики впервые использовали гибкую конструкцию для сохранения подвижности позвоночника. Операцию провели врачи Детской городской клинической больницы святого Владимира совместно со специалистами исследовательского центра имени Н. Н. Приорова.

