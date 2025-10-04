Собянин рассказал о планах по обновлению парка поездов в московском метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о закупке в 2026–2027 годах более 700 современных вагонов серии "Москва-2026". Они будут курсировать на Замоскворецкой и Троицкой линиях столичного метро, а затем смогут выйти и на другие ветки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подвижной состав будут обслуживать по контракту жизненного цикла, согласно которому в течение 30 лет компания-производитель полностью отвечает за техническое состояние поездов и их готовность к выходу на линию. В данный момент по такому принципу обслуживаются около 70% всех вагонов Московского метрополитена.

В составе "Москва-2026" сохранятся основные преимущества предыдущей модели: широкие двери, межвагонные переходы, повышенная вместимость и другое. По желанию пассажиров и машинистов на новых вагонах установят футуристические фары, которые смогут автоматически приглушать свет при въезде на станцию.

Помимо этого, обновится цвет интерьера салона. В новых вагонах также планируется протестировать прозрачные мониторы WayRay, встроенные в боковое стекло.

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) столица подписала соглашение с АО "Трансмашхолдинг" о продлении стратегического партнерства на перспективу до 2030 года. Это даст возможность сохранить высокие темпы обновления поездов столичного метро и обеспечить выходы на линии новых вагонов.

Ранее в электродепо "Столбово" начал работу сервисный центр по обслуживанию поездов метро. Специалисты центра следят за техническим состоянием вагонов серий "Ока", "Москва", "Москва-2020", "Москва-2024", а также проводят обслуживание системы кондиционирования, ремонт и диагностику, мойку и уборку составов.