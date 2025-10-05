Форма поиска по сайту

05 октября

Город

Более 75 тысяч школьников пройдут программу профориентации в Москве в этом году

Более 75 тысяч школьников пройдут программу профориентации в Москве в этом году

Сергей Собянин рассказал о запуске проекта поощрения талантливых педагогов Москвы

Собянин: в школах Москвы работают более 110 тыс педагогов

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских конкурсах

Почти 200 студентов из Москвы приняли участие в олимпиаде по финбезопасности

Собянин: в Москве открыты новые образовательные курсы для ветеранов СВО

Всероссийская конференция для медиа-педагогов стартовала в МГУ

"Новости дня": новый корпус школы "Интеграл" в Москве открыли для учеников 1–8-х классов

Новое здание школы "Интеграл" открылось в Багратионовском проезде в Москве

Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Интеграл"

Более 75 тысяч школьников пройдут программу профориентации в Москве в этом году. Она включает в себя экскурсии на предприятия, общение со специалистами и профессиональные пробы на базе 48 колледжей.

Программа помогает девятиклассникам познакомиться с разными профессиями и сделать осознанный выбор при поступлении в колледж. В столице насчитывается 177 колледжей, где обучаются свыше 300 тысяч студентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

