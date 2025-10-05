Более 75 тысяч школьников пройдут программу профориентации в Москве в этом году. Она включает в себя экскурсии на предприятия, общение со специалистами и профессиональные пробы на базе 48 колледжей.

Программа помогает девятиклассникам познакомиться с разными профессиями и сделать осознанный выбор при поступлении в колледж. В столице насчитывается 177 колледжей, где обучаются свыше 300 тысяч студентов.

