01 октября, 13:45

Организаторы рассказали о программе юбилейного фестиваля "НАУКА 0+"

С 10 по 12 октября в Москве уже в 20-й раз состоится международный фестиваль "НАУКА 0+". Это крупнейший просветительский проект в мире и одно из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

На каких площадках пройдут события фестиваля? Какие передовые направления науки там будут представлены? Почему главную тему фестиваля в этом году обозначили как "Твоя квантовая вселенная"? Что интересного и нового смогут узнать для себя посетители всех возрастов?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • проректор МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель дирекции Международного фестиваля "НАУКА 0+" Леонид Гусев;
  • директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ им. М. В. Ломоносова, куратор инициативы "Решения и сервисы для профессионального сообщества" Десятилетия науки и технологий Денис Янышев;
  • научный сотрудник Института неорганической химии НАН Беларуси, член Совета молодых ученых Национальной академии наук (Республика Беларусь) Анна Дорошенко;
  • начальник отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов.

