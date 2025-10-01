01 октября, 13:45События
Организаторы рассказали о программе юбилейного фестиваля "НАУКА 0+"
С 10 по 12 октября в Москве уже в 20-й раз состоится международный фестиваль "НАУКА 0+". Это крупнейший просветительский проект в мире и одно из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.
На каких площадках пройдут события фестиваля? Какие передовые направления науки там будут представлены? Почему главную тему фестиваля в этом году обозначили как "Твоя квантовая вселенная"? Что интересного и нового смогут узнать для себя посетители всех возрастов?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- проректор МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель дирекции Международного фестиваля "НАУКА 0+" Леонид Гусев;
- директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ им. М. В. Ломоносова, куратор инициативы "Решения и сервисы для профессионального сообщества" Десятилетия науки и технологий Денис Янышев;
- научный сотрудник Института неорганической химии НАН Беларуси, член Совета молодых ученых Национальной академии наук (Республика Беларусь) Анна Дорошенко;
- начальник отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов.