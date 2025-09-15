Помехи на телеэкранах возможны в РФ из-за активности Солнца

Фото: 123RF/diy13

В любой точке России могут появляться помехи на телеэкранах из-за солнечной интерференции с 27 сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТСР).

Интерференция – это явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Однако цифровые технологии РТСР сводят ее влияние к минимуму.

Период интерференции может наблюдаться в разных регионах до 20 октября, но не более двух недель в каждом регионе. Связисты подготовили альтернативные источники сигнала, на которые будет переключена трансляция, из-за чего вероятность столкнуться с помехами стремится к нулю.

"Интерференция случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия. Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и приемной земной станцией. Это может приводить к единичным случаям кратковременного "замерзания" или пропадания картинки", – отметили в пресс-службе.

По вопросам цифрового эфирного телевидения можно также воспользоваться телефоном горячей линии РТРС.

Ранее на Земле началась сильнейшая за три месяца магнитная буря. Уровень возмущения магнитного поля приблизился к G3. Ученые зафиксировали явление на фоне роста скорости солнечного ветра. К этому привело попадание планеты в зону действия крупной корональной дыры.

