Выброс плазмы в виде луча произошел на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали необычный выброс плазмы в виде луча в северном полушарии Солнца в четверг, 4 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Плазма была выброшена не в форме магнитной петли, как это обычно наблюдается, а в виде прямого луча (джета), направленного под острым углом к солнечной поверхности", – говорится в сообщении.

По мнению ученых, явление могло возникнуть из-за быстрой перестройки магнитного поля после слабой вспышки.

Ранее Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли после вспышки М2.76, произошедшей вечером 30 августа. При этом основная опасность состояла в повторных выбросах.

Похожая ситуация произошла в мае прошлого года, когда магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера.