Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 14:41

Наука

Выброс плазмы в виде луча произошел на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали необычный выброс плазмы в виде луча в северном полушарии Солнца в четверг, 4 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Плазма была выброшена не в форме магнитной петли, как это обычно наблюдается, а в виде прямого луча (джета), направленного под острым углом к солнечной поверхности", – говорится в сообщении.

По мнению ученых, явление могло возникнуть из-за быстрой перестройки магнитного поля после слабой вспышки.

Ранее Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли после вспышки М2.76, произошедшей вечером 30 августа. При этом основная опасность состояла в повторных выбросах.

Похожая ситуация произошла в мае прошлого года, когда магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера.

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Читайте также


наука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика