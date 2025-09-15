Сильнейшая магнитная буря зафиксирована на Земле

Фото: depositphotos/KrisCole

Сильнейшая за три месяца магнитная буря началась на Земле, передает RT со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уровень возмущения магнитного поля приблизился к G3. Ученые зафиксировали явление на фоне роста скорости солнечного ветра. К этому привело попадание планеты в зону действия крупной корональной дыры.

При этом, как отметили специалисты, сила бури оказалась неожиданной, существенно превзойдя расчеты. Предполагалось, что максимальный уровень магнитного возмущения будет равен G1.

Отмечается, что полная нормализация ситуации произойдет только к четвергу или пятнице, 18–19 сентября.

Как сообщалось ранее, Земля попала под действие корональной дыры на Солнце с опозданием в сутки. Планета проходила фронтальную сжатую область газа на входе в быстрый поток.

Согласно прогнозам, Земля будет находиться внутри потока не менее 4–5 суток.

