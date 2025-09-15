Земля попала под действие корональной дыры на Солнце

Фото: depositphotos/egal

Земля начала попадать под действие корональной дыры на Солнце с опозданием в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Земля сейчас проходит фронтальную сжатую область газа на входе в быстрый поток. Соответственно, наблюдается заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля, так как его силовые линии сгребаются вместе с газом. Скорость пока не менялась, поскольку внутрь потока планета по сути пока не попала", – говорится в сообщении ученых.

Согласно прогнозам, планета будет находиться внутри потока не менее 4–5 суток. При этом в ближайшие часы скорость солнечного ветра начнет расти.

"При таких размерах дыры можно было бы ожидать продолжительные бури уровня не менее 3-го, но пока модели дают на этот период лишь эпизодические возмущения уровня 1–2", – отметили в ИКИ РАН.

В ночь на 10 сентября необъяснимая магнитная буря была зарегистрирована на Земле. По словам специалистов, событие отсутствовало в прогнозах. Загадкой в данной ситуации являлось то, что без предварительного прогноза невозможно определить, какое именно событие произошло рядом с Землей, вызвавшее бурную реакцию магнитного поля.

За несколько дней до этого вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце. Ее зафиксировали 4 сентября в 16:44 по московскому времени. Вспышка M1.0 (N28E07) длилась 13 минут.