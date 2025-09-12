Пик ожидающейся магнитной бури на Земле наступит 14–16 сентября

Фото: depositphotos/KrisCole

Геомагнитные возмущения, вызванные новой корональной дырой на Солнце, достигнут пика 14–16 сентября и могут продолжаться до шести дней. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как отметили ученые, данная корональная дыра генерирует мощный поток быстрого солнечного ветра, который может полностью пройти мимо Земли за шесть суток. Планета войдет в возмущенную область межпланетного пространства в ночь на 14-е число, после чего скорость ветра начнет стремительно возрастать и достигнет максимальных значений (около 700 километров в секунду) во вторник, 16 сентября.

В настоящее время невозможно предоставить точный геомагнитный прогноз, поскольку современные модели позволяют предсказать его лишь за два дня до события, уточнили исследователи.

В этом году Земля уже сталкивалась с корональными дырами. Иногда магнитосфера выдерживала сильное внешнее воздействие и оставалась в желтой зоне. Однако в другие разы средние по размеру дыры пробивали магнитное поле планеты, вызывая бури уровня G2 – G3. Более сильных бурь, по мнению специалистов лаборатории, корональные дыры вызвать не способны.

Ученые также обратили внимание, что в сентябре наблюдается повышенная геомагнитная активность. За первые десять дней месяца произошло три мощные магнитные бури, тогда как в августе была только одна. Причем магнитосфера реагирует особенно бурно даже на слабые воздействия.

"По этой причине неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные. В ближайшие 1–2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов", – добавили исследователи.

В ночь на 10 сентября ученые зарегистрировали необычную магнитную бурю, которой не было в прогнозах. Единственная гипотеза, которая объясняет случившееся, заключается в том, что бурю спровоцировало формирование так называемой крупной суббури – явления, когда энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин.