Ученый Богачев: появление сотни пятен на Солнце может спровоцировать мощную магнитную бурю

В одной из областей Солнца за сутки появилось не менее 100 новых пятен, сообщили ученые. Что о явлении говорят эксперты и к каким последствиям оно приведет – в нашем материале.

"Какой-то ад"

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии"

О необычном явлении стало известно в ночь на 28 августа: ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что в главной солнечной активной области № 4197 наблюдалась экстремальная аномалия.





Сергей Богачев руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки.

Уточняется, что речь об огромных накопленных запасах энергии, которые пока не нашли выхода в виде привычных взрывов. При этом, как пояснили эксперты, после периода относительного спокойствия Солнце вновь показало признаки "пробуждения". Более того, на звезде "продолжается одна непрерывная вспышка": фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает предельный уровень.

"Сама ситуация, когда фоновое излучение Солнца выходит на такие высокие уровни, встречается, хотя и не часто. В этом году, кажется, подобного еще не было", – объяснил изданию "Аргументы и факты" руководитель лаборатории, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Ученые сравнили произошедшее с теплом от лесного пожара – это не одно локальное событие, а суммарное энерговыделение всех центров активности на Солнце. Прогноз на 28 августа остается неопределенным, но риск возникновения мощных вспышек, вплоть до высшего класса X, оценивается как один из самых высоких за нынешнее лето.

"Мы ожидаем в четверг или пятницу (28–29 августа) возобновления на Солнце вспышек высшего X уровня, которых не было уже более двух месяцев", – подчеркнул он в беседе с "Комсомольской правдой".

Это с большой вероятностью вызовет сильную магнитную бурю к выходным, а жители средних широт России смогут увидеть яркие полярные сияния, отметил ученый.

"Это природа"

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии"

При этом эксперты успокаивают: ждать апокалипсиса не стоит.

"На здоровье влияют скачки атмосферного давления, именно из-за них порой болит голова. Влияние Солнца на организм человека никак научно не доказано", – заявил в разговоре с НСН астроном Владимир Сурдин.

Его коллега, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт, в беседе с "Абзацем" добавил, что "россиянам можно не беспокоиться, для этого нет причин". По его словам, на людей влияет только выброс сгустка плазмы, вызывающий магнитные бури. Все остальные процессы на Солнце не оказывают воздействие на погоду и самочувствие человека.

С тем, что повода для переживаний нет, согласился и доктор физико-математических наук Игорь Чашей. В разговоре с Москвой 24 он подчеркнул, что пятна на Солнце не несут никакой опасности.

"Это не должно вызывать тревоги, ведь это природа, и она более-менее стабильная", – сказал он.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук У Солнца одиннадцатилетний период активности. Сейчас максимум 25-го солнечного цикла уже пройден, идет спад, но даже в такой ситуации случаются вспышки и появляются пятна. Ситуация рядовая, ничего необычного и страшного не происходит.

По словам эксперта, следующий пик цикла произойдет приблизительно через 11 лет, однако назвать точную дату невозможно.

