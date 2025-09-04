Вспышка класса М произошла на Солнце

Фото: 123RF/altitudevisual

Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце, сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

Ее зафиксировали 4 сентября в 16:44 по московскому времени. Вспышка M1.0 (N28E07) длилась 13 минут, уточнили в учреждении.

Ранее ученые заметили необычный выброс плазмы в виде луча в северном полушарии Солнца. Джет был направлен под острым углом к солнечной поверхности. Исследователи считают, что явление возникло из-за быстрой перестройки магнитного поля после слабой вспышки.

До этого на Солнце произошли две вспышки класса М. Первая длилась 23 минуты, вторая – 25 минут.