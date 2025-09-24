Свыше 210 тыс человек посетили мероприятия в столичном кластере "Ломоносов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 210 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, проведенных с момента открытия столичного кластера "Ломоносов". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"В том числе 65,5 тысячи – в этом году", – уточнила она.

Большая часть событий была посвящена инновациям в разных отраслях, включая сферы информационных технологий, транспорта, строительства и городского хозяйства. Всего с января 2023 года, когда открылся кластер "Ломоносов", здесь провели почти тысячу форумов, выставок, фестивалей и деловых конференций. Около 200 из них состоялись с начала текущего года.

"3,4 тысячи человек посетили молодежный фестиваль "Ночь карьеры", который проходил в кластере в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" в августе. Для них подготовили квесты, квизы, мастер-классы по оформлению резюме и встречи с представителями разных профессий", – сказала Сергунина.

В марте прошел "Форум технологической инфраструктуры Москвы", в котором приняли участие больше тысячи предпринимателей, девелоперов и представителей городских ведомств. Там обсуждались вопросы создания и усовершенствования инновационных площадок, привлечение инвестиций и проработка мер поддержки в этой области.

"Летом прошлого года на территории "Ломоносова" состоялся международный молодежный фестиваль "ЛЦТ.Фест". Его аудитория превысила 7 тысяч человек – это изобретатели, финалисты техноконкурсов и ИТ-специалисты. К деловой программе присоединились иностранные спикеры, в частности из Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира и Узбекистана", – подчеркнула заммэра.

Она также обратила внимание, что современная конгрессно-выставочная инфраструктура кластера позволяет проводить масштабные выставки, презентации новых разработок и мероприятия других форматов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Московский инновационный кластер проводит набор резидентов для новых кластеров Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы".

С июня компании подали свыше 350 заявок, чтобы локализоваться в новых кластерах технологической долины. Наибольшее количество обращений поступило от организаций, работающих в сферах биотехнологий (45%).

