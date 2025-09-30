На Земле снижается мощность магнитной бури

Фото: 123RF/yourapechkin

Интенсивность магнитной бури снижается на Земле, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным ученых, степень возмущенности магнитного поля планеты, то есть мощность, измеряется по шкале из 5 уровней. Сейчас буря находится на отметке G1, что означает "слабо".

Слабая магнитная буря началась 29 сентября и стала сильной 30 сентября.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали, что на Земле началась самая крупная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Из-за этого на планете фиксировались мощные полярные сияния.

Обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за повышенной солнечной активности. При этом импульсных ударов по Земле пока не происходило.

