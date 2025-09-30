Самая крупная за три месяца магнитная буря началась на Земле

Фото: 123RF/stockgiu

На Земле началась самая крупная за последние три месяца магнитная буря категории G3+, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца", – говорится в публикации.

В связи с магнитной бурей на планете фиксируются мощные полярные сияния. Авроральный овал, то есть область, где происходят сияния, переместился в Западное полушарие Земли. В результате он закрыл почти всю территорию Канады и северные штаты США.

Уточняется, что обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за повышенной солнечной активности. При этом импульсных ударов по Земле пока не происходило, отметили ученые.

"Воздействие осуществляется за счет системного насыщения солнечного ветра плотной вспышечной плазмой, происходившего в ходе многочисленных событий последних нескольких суток", – уточняется в сообщении ИКИ РАН.

По ранним прогнозам, скорость вещества была недостаточной для ухода в межпланетное пространство. В итоге его часть оказалась захвачена солнечным ветром и принесена к Земле.

"Прогноз на сутки не определен. Ситуация в данный момент не описывается моделями. Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было", – резюмировали ученые.

В середине сентября специалисты РАН уже фиксировали необъяснимую магнитную бурю на Земле. Явление произошло неожиданно, так как событие отсутствовало в прогнозах специалистов.

По словам экспертов, загадкой в этой ситуации является то, что без предварительного прогноза невозможно определить, какое именно событие произошло рядом с планетой, вызвав такую бурную реакцию магнитного поля.

