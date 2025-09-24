Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Сильная вспышка произошла на Солнце 24 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

По данным учреждения, вспышку класса M1.0 зафиксировали в 12:31 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4224 (S12W44). Она длилась 47 минут.

Вспышку аналогичного класса зарегистрировали на Солнце накануне. Ее продолжительность составила 26 минут. Ученые также прогнозировали слабо повышенную активность с умеренными рисками для Земли.

В прошлом месяце на поверхности звезды заметили две вспышки предпоследнего класса мощности М. Первая из них длилась 25 минут, а вторая – 23 минуты.