Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

На Солнце произошла вспышка класса М1.0. Она считается предпоследней по мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По информации ученых, вспышка произошла в 13:34 и продлилась 26 минут. При этом прогнозируется слабо повышенная вспышечная активность с умеренными рисками для Земли.

Накануне, 22 сентября, Солнце выбросило два гигантских протуберанца одновременно с солнечным затмением. Размеры каждого из них составили около миллиона километров. Это примерно в 70 раз больше размера Земли. Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит.

Ранее астероид 2025 FA22, длина которого составляет почти 300 метров, благополучно пролетел мимо Земли. Отмечалось, что объект входит в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты. Астероид был обнаружен в марте этого года.

