Астроном Кошман: москвичи смогут наблюдать МКС над юго-западным горизонтом

Фото: 123RF/icetray

Москвичи смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию (МКС) в вечерние часы до 28 сентября. Об этом Москве 24 рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она уточнила, что МКС двигается по орбите на высоте примерно 400 километров со скоростью около 7 километров в секунду. Периодически в разных частях планеты возникают благоприятные условия для наблюдения за ней.

"МКС видна как быстродвижущаяся по небу яркая "звезда". Это происходит потому что станция освещается Солнцем и отражает солнечный свет так же, как Луна, поэтому на определенном отрезке своего полета она становится видимой наблюдателю", – пояснила эксперт.





Людмила Кошман астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария С 10 по 28 сентября пролет МКС можно наблюдать вечером над большей частью России, в том числе над Москвой. Но только на безоблачном небе и в определенные короткие промежутки времени.

Например, 12 сентября она появится в 21:03:03, в 21:04:56 наберет наибольшую высоту в 24 градуса над юго-западным горизонтом столицы и практически сразу исчезнет из поля зрения. 13 сентября МКС будет видимой с 20:14:45 до 20:18:16. Потом ее снова будет видно в 21:50:37 до 21:51:19, отметила астроном.

"Таким образом, есть буквально несколько минут, поэтому приготовиться надо заранее. Следует найти место, где открыт юго-западный горизонт, и смотреть в его сторону. МКС вспыхнет как яркая звездочка и достаточно быстро исчезнет – так как с нашего места наблюдения уже не будет видно, как она отражает солнечный свет", – пояснила Кошман.

В ближайшие дни пролеты МКС над Москвой, за которыми получится понаблюдать, произойдут в следующие часы:

14 сентября – с 19:26:37 до 19:31:32 и с 21:02:07 до 21:04:41;

15 сентября – с 20:13:38 до 20:17:57 и с 21:49:53 до 21:50:49;

16 сентября – с 19:25:13 до 19:31:06 и с 21:01:17 до 21:04:00;

17 сентября – с 20:12:41 до 20:17:08 и с 21:49:11 до 21:50:01;

18 сентября – с 19:24:07 до 19:30:14 и с 21:00:30 до 21:03:06;

19 сентября – с 20:11: 49 до 20:16:10 и с 21:48:34 до 21:49:02;

20 сентября – с 19:23:09 до 19:29:13 и с 20:59:44 до 21:02:05;

21 сентября – с 20:10:58 до 20:15:08.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что солнечное затмение, которое произойдет 2 августа 2027 года, уникально тем, что будет длиться 6 минут 23 секунды. По словам астронома, это очень долго, в целом максимальное время достигает – 7,5 минуты.