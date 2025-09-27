Форма поиска по сайту

27 сентября, 11:11

Наука

Три мощные вспышки произошли на Солнце 26–27 сентября

Фото: 123RF/yourapechkin

Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 26 и 27 сентября, заявили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По информации ученых, 27-го числа в 06:59 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4226 (S12W09) заметили вспышку M1.0 продолжительностью 49 минут. Позже, в 07:23, зафиксировали вспышку М.1, которая длилась девять минут.

Помимо этого, вечером 26 сентября наблюдалась вспышка М1.6. Ее продолжительность составила 18 минут.

Ранее исследователи зарегистрировали вспышку класса М1.0 24 сентября. Она длилась 47 минут.

До этого аналогичное явление на поверхности звезды увидели 23-го числа. Вспышка предпоследнего класса мощности продлилась 26 минут.

"Мослекторий": Вячеслав Авдеев – о Солнце

