Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 14:15

Наука

Эксперт рассказал, для какой техники опасны магнитные бури

Эксперт рассказал, для какой техники опасны магнитные бури

Новости мира: Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Астроном рассказал, как магнитная буря влияет на самочувствие людей

Самая крупная за 3 месяца магнитная буря началась на Земле

"Мослекторий": Мария Назарова – о Римской империи

Северное сияние стало видно в разных регионах России

В октябре продолжительность светлого времени суток уменьшится на два часа

Космонавт показал кадры столицы из иллюминатора МКС

"Новости дня": в МГУ открылся центр генетических исследований

"Мослекторий": Леонид Еленин – про астероиды

Магнитные бури могут нарушать работу электроники, особенно на орбите выше радиационных поясов, рассказал астролог Станислав Короткий. По его словам, сейчас предупреждение об опасности распространяется в первую очередь на космические аппараты.

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря категории G3+ по пятибалльной шкале. Последний раз столь мощное солнечное воздействие фиксировали 1 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика