Эксперт рассказал, для какой техники опасны магнитные бури

Магнитные бури могут нарушать работу электроники, особенно на орбите выше радиационных поясов, рассказал астролог Станислав Короткий. По его словам, сейчас предупреждение об опасности распространяется в первую очередь на космические аппараты.

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря категории G3+ по пятибалльной шкале. Последний раз столь мощное солнечное воздействие фиксировали 1 июня.

