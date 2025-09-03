Астроном Язев: комета C/2025 A6 будет видна во всех странах Северного полушария

Фото: 123RF/thomasroell

Комета C/2025 A6 Lemmon будет видна во всех странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.



Он напомнил, что данная комета была открыта 3 января 2025 года. К октябрю и ноябрю она наберет достаточную яркость и станет заметна на небе.

"Эта комета очень удачно идет по северному небу на фоне хорошо известных российским наблюдателям созвездий: Рысь, Большая Медведица, Гончие Псы, Волопас", – приводит слова ученого ТАСС.

Ожидается, что максимума яркости (8-й звездной величины. – Прим. ред.) комета достигнет примерно 8 ноября. Однако этого будет недостаточно для наблюдения невооруженным глазом.

"Есть надежда, что после прохождения перигелия орбиты из ядра кометы будут выброшены пыль и газ, и она окажется ярче. Впрочем, шансы на это не очень велики", – пояснил Язев.

По его словам, комета не раз проходила в окрестностях Солнца и, скорее всего, уже выбросила все, что образовывало вокруг ее ядра газовую оболочку.

Как сообщалось ранее, жителям столицы будет хорошо видно лунное затмение, которое произойдет 7 сентября. Полное погружение Луны в тень Земли наступит в 20:30, а в 21:53 она начнет выход из тени.

При этом следующее полное лунное затмение ожидается 3 марта 2026 года. Его можно будет наблюдать только в восточных регионах России.

