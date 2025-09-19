Капсула спутника "Бион-М" №2 с мышами и мухами на борту вернулась на Землю. После приземления животных отправят в Москву для дальнейших исследований.

Космический аппарат с мышами, мухами дрозофилами, клеточными культурами, растениями, семенами и другими материалами запустили с Байконура 20 августа. Капсула провела на полярной орбите 30 суток. Результаты работы биоспутника позволят понять, можно ли запустить на орбиту людей.

