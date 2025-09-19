Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 13:15

Наука

Капсула спутника "Бион-М" №2 с мышами и мухами на борту вернулась на Землю

Капсула спутника "Бион-М" №2 с мышами и мухами на борту вернулась на Землю

Астрономическая осень наступит 22 сентября

Москвичи смогут увидеть затмение Венеры днем 19 сентября

"Мослекторий": Феликс Студеникин – о радиации

Один из самых крупных астероидов пролетит рядом с Землей 18 сентября

"Мослекторий": Ярослав Попов – о Ледниковом периоде

НАСА отложило стыковку корабля Сигнус XL с международной космической станцией

"Мослекторий": Вячеслав Авдеев – о Солнце

Жители Подмосковья наблюдали полярное сияние из-за магнитной бури

"Мослекторий": Александр Быканов – о коже

Капсула спутника "Бион-М" №2 с мышами и мухами на борту вернулась на Землю. После приземления животных отправят в Москву для дальнейших исследований.

Космический аппарат с мышами, мухами дрозофилами, клеточными культурами, растениями, семенами и другими материалами запустили с Байконура 20 августа. Капсула провела на полярной орбите 30 суток. Результаты работы биоспутника позволят понять, можно ли запустить на орбиту людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукаживотныевидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова