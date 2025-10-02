Полярное сияние наблюдали в Центральной России вторую ночь подряд

В Центральной России вторую ночь подряд можно было наблюдать полярное сияние. Зеленоватые огни появляются в небе во время возмущений геомагнитного поля, вызванных мощными вспышками на Солнце.

По данным Института прикладной геофизики, 1 октября на Солнце произошло две вспышки класса M1.2. Первая длилась 22 минуты, вторая – 24 минуты. Именно они стали причиной необычных сияний над регионами России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.