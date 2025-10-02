Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 09:00

Наука

Полярное сияние наблюдали в Центральной России вторую ночь подряд

Полярное сияние наблюдали в Центральной России вторую ночь подряд

Шесть звездопадов смогут увидеть москвичи в октябре

"Мослекторий": Григорий Тимофеев – о Новороссии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

Две вспышки предпоследнего класса мощности произошли на Солнце

Ученые предупредили о возможных магнитных колебаниях на Земле

Эксперт рассказал, для какой техники опасны магнитные бури

Новости мира: Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Астроном рассказал, как магнитная буря влияет на самочувствие людей

Самая крупная за 3 месяца магнитная буря началась на Земле

В Центральной России вторую ночь подряд можно было наблюдать полярное сияние. Зеленоватые огни появляются в небе во время возмущений геомагнитного поля, вызванных мощными вспышками на Солнце.

По данным Института прикладной геофизики, 1 октября на Солнце произошло две вспышки класса M1.2. Первая длилась 22 минуты, вторая – 24 минуты. Именно они стали причиной необычных сияний над регионами России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика