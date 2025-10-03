Проходки по красной дорожке организовали для педагогов ко Дню учителя в Москве

Проходки по красной дорожке организовали дети и их родители для педагогов ко Дню учителя в Москве. Преподавателей встретили в зданиях, обновленных по программе "Моя школа" и новых корпусах, открытых 1 сентября.

Праздничные события охватили все округа столицы. На Никольской улице повесили тетрадные листы с пожеланиями почти от 500 школ. Портреты учителей со словами благодарности показывают на медиафасадах столицы, а также на Останкинской телебашне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.